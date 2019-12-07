Видимо, эта жительница Чжэцзяна (Китай) куда-то сильно торопилась, раз уж она решила срезать путь, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Переходя дорогу в неположенном месте, женщина полезла через заграждение, и дальше произошло нечто, что на первый взгляд смотрелось как причудливое цирковое шоу. Совершив странный кувырок, незнакомка ещё и застряла головой между прутьями забора.

Многие зрители даже пожалели эту несчастную (которую, конечно, через некоторое время освободили). Впрочем, нельзя не признать, что в произошедшей с ней беде она полностью виновата сама.

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