Водителя автобуса из провинции Хубэй (Китай) арестовали за то, что он хотел развлечь своего внука, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина посадил ребёнка на колени и в течение продолжительного времени позволил ему рулить транспортным средством. Правда, всё происходило во внерабочее время, и в автобусе не было посторонних пассажиров - только родственники водителя.

Однако, полиция посчитала, что это слабое оправдание. Любящий дедушка обвинён в нарушении правил общественной безопасности, и остаётся надеяться, что арест и его последствия заставят мужчину задуматься о своём поступке.

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