https://news.day.az/world/1183161.html Подземное топливохранилище взорвалось на АЗС в Саудовской Аравии - ВИДЕО
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Подземное топливохранилище взорвалось на АЗС в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Камеры видеонаблюдения, установленные на бензоколонке "Нафт", 5 декабря зафиксировали мощный взрыв в подземном бункере.
Автомобилисты, заправляющие свои транспортные средства, были застигнуты врасплох и оказались практически в эпицентре катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По сообщениям СМИ, причины катаклизма, случившегося на станции технического обслуживания, остаются невыясненными. В результате происшествия никто не пострадал.
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