Камеры видеонаблюдения, установленные на бензоколонке "Нафт", 5 декабря зафиксировали мощный взрыв в подземном бункере.

Автомобилисты, заправляющие свои транспортные средства, были застигнуты врасплох и оказались практически в эпицентре катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям СМИ, причины катаклизма, случившегося на станции технического обслуживания, остаются невыясненными. В результате происшествия никто не пострадал.

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