Рыжий кот по кличке Гамбино стал настоящей сенсацией в Интернете. Произошло это после того, как его хозяева опубликовали в Instagram видео, где их питомец "говорит", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах можно расслышать в "мяукании" кота английское "Well, hi!", что переводится как "Ну, привет".

Ролик быстро стал вирусным, а число подписчиков на странице Гамбино в Instagram увеличилось до 16 тысяч.

Сам рыжий кот раньше был бездомным и появился у дверей нынешних хозяев около пяти лет назад. Они утверждают, что Гамбино много "разговаривает" с ними, одно из его любимых слов - "Мама".

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