Не менее 50 человек погибли в пятницу вечером в Багдаде в результате нападения вооруженных людей на протестующих. Такие данные приводит в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 130 раненых.

Группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов. Кто стоит за этой провокацией, до сих пор не установлено, однако известно, что силовые структуры, которые неоднократно обвиняли в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.

Как отмечается, эта атака стала одна из самых кровопролитных с 1 октября, когда в Ираке начались акции протеста против тяжелых социально-экономических условий жизни.