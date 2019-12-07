Концептуальную композицию, состоящую из банана и полоски армированного скотча, продали на аукционе за 120 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, автор композиции - итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Свою работу, представленную на международной выставке в Майами, он назвал "Комедиант". По словам художника, он нередко использует образы и формы бананов в своих скульптурных работах. Кателлан считает этот фрукт символом мировой торговли, неоднозначности и классического средства юмора.

Каттеллан стал известен широкой публике после того, как из Блейнхеймского дворца - родового имения герцогов Мальборо в Англии, где родился Уинстон Черчилль, - был украден золотой унитаз его работы, названный "Америка". Туалет из 18-каратного золота оценивают в сумму от 1,25 до 6 миллионов долларов.