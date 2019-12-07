Органы правопорядка Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках, произошедших в пятницу в нескольких городах страны по окончании массовых шествий в память о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого 6 декабря 2008 года застрелил полицейский. Вандалы нанесли ущерб 21 объекту, в том числе 13 магазинам, сообщило в субботу Министерство по делам защиты граждан Греции, передает ТАСС.

"В целом в Афинах, Патрах и Салониках были задержаны 77 человек, из них 19 были затем арестованы. В Патрах задержаны 19 человек, из них аресту подверглись семь. Восемь человек были задержаны в Салониках, из них двое были арестованы. Трое полицейских получили ранения - один в Афинах, двое в Патрах", - говорится в сообщении.

По данным министерства, беспорядки не имели большого масштаба и быстро ликвидировались полицией. "Вчерашние запланированные мероприятия и марши в память о Григоропулосе в разных городах страны проходили без особых проблем. Полицейские силы немедленно реагировали на группы лиц, которые пытались совершить незаконные действия и нападали на сотрудников полиции, забрасывая их "коктейлями Молотова" и другими предметами", - отметили в правоохранительных органах.