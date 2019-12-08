Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости", - подчеркнул российский лидер.



Путин высоко оценил прогресс интеграции, достигнутый двумя странами за это время, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

"Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи", - сказано в поздравлении.

Путин отметил важность позитивного опыта, накопленного в рамках Союзного государства, который активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза, и выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.

