Американский художник Давид Датуна съел работу "Комик" итальянца Маурицио Каттелана на ярмарке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич. Об этом сообщает портал Miami Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Этот экспонат - банан, приклеенный к стене скотчем - ранее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Датуна съел банан и назвал это перфомансом "Голодный художник". Полицейские вывели его из выставочного зала, но арестовывать не стали.

Арт-объект заменили на новый. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что "банан - это идея".

