Поздней ночью 8 декабря отдыхающий в городе Бенидорм (провинция Аликанте, Испания) британский курортник, совершил угон автобуса, а затем на протяжении двух километров таранил транспортные средства, припаркованные на обочине дороги.

Турист, находившийся в неадекватном состоянии, устроил себе развлечение и совершил опасный заезд по пустынным улицам курортного города, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Полицейским удалось остановить автобус и арестовать нарушителя спокойствия. Со слов стражей правопорядка, десятки автомобилей и мотоциклов получили повреждения, но никто из местных жителей и туристов не пострадал.

О дальнейшей судьбе угонщика ничего не уточняется.

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