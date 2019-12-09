Турист устроил экстремальный заезд на угнанном автобусе в Испании - ВИДЕО
Поздней ночью 8 декабря отдыхающий в городе Бенидорм (провинция Аликанте, Испания) британский курортник, совершил угон автобуса, а затем на протяжении двух километров таранил транспортные средства, припаркованные на обочине дороги.
Турист, находившийся в неадекватном состоянии, устроил себе развлечение и совершил опасный заезд по пустынным улицам курортного города, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Полицейским удалось остановить автобус и арестовать нарушителя спокойствия. Со слов стражей правопорядка, десятки автомобилей и мотоциклов получили повреждения, но никто из местных жителей и туристов не пострадал.
О дальнейшей судьбе угонщика ничего не уточняется.
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