https://news.day.az/world/1183872.html Переговоры Путина и Зеленского завершились - первый комментарий
Переговоры Путина и Зеленского завершились - первый комментарий
В Париже закончились переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Путина, встреча прошла хорошо, он доволен.
Двусторонние переговоры продлились около 50 минут.
Встреча двух лидеров проходила входе нормандского саммита, в котором принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры России и Украины.
Ожидалось, что после встречи Путина и Зеленского начнется пресс-конференция, однако офис президента Украины сообщил, что встреча "четверки" продолжится в рамках рабочего ужина.
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