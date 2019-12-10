Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может приступить к геологоразведочным работам в Черном море и международных водах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турция покупает еще одна буровое судно. Эрдоган добавил, что разведочные работы продолжатся как в Средиземном, так и в Черном море и международных водах.

Турция не признает Республику Кипр с 1963 года и оспаривает границы исключительной экономической зоны островного государства. Кроме того, турецкие буровые суда осуществляют работы в ИЭЗ Кипра.

Раннее МИД Греции осудил заявление Эрдогана о том, что "никакие крики и вопли" не заставят Анкару отвести корабли из исключительной экономической зоны Кипра.