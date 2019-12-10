https://news.day.az/world/1183875.html Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне
Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Вашингтон с рабочим визитом, передает ТАСС.
Российская делегация прибудет в американскую столицу, когда в Москве уже наступит раннее утро. Примечательно, что до последнего момента детали визита главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты были неизвестны. Более того, его точные даты официально подтвердили лишь накануне.
Как сообщили в МИД России, в Вашингтоне состоятся переговоры Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, ожидается, что российский министр будет принят американским лидером Дональдом Трампом.
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