https://news.day.az/world/1183878.html Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота, передает РИА Новости.
"Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным", - заявил Трамп журналистам.
Он заявил, что ждет результатов расследования на ту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.
Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".
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