"Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА "Новости".

Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, в ходе переговоров украинская сторона объясняла, почему ее позиция законна.

Переговоры по газу между Москвой и Киевом состоялись на полях нормандского саммита в Париже.