https://news.day.az/world/1183880.html «Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров
«Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров
"Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА "Новости".
Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко.
По его словам, в ходе переговоров украинская сторона объясняла, почему ее позиция законна.
Переговоры по газу между Москвой и Киевом состоялись на полях нормандского саммита в Париже.
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