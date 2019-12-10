Президент Сирии Башар Асад заявил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, передает РИА "Новости".

Асад пояснил, что беженцы в Евпропе появились из-за терроризма, который поддерживает Европа. По его мнению, несмотря на то, что поддержку выражает также США и Турция, именно Европа была "главным игроком в создании хаоса в Сирии".

Он считает, что именно по этой причине миллионы людей не смогли жить в сирийском государстве и вынуждены были покинуть страну.

Сирийский лидер отметил, что с первого же дня сирийского конфликта ЕС выражает "публичную поддержку" террористов, а также снабжает террористические группировки оружием.