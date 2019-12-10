https://news.day.az/world/1183882.html Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными
Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого завершились переговоры тет-а-тет президентов РФ и Украины.
9 декабря в Париже проходит саммит лидеров стран "нормандской четверки".
Встреча двух лидеров проходила в ходе нормандского саммита, в котором принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры России и Украины.
Ожидалось, что после встречи Путина и Зеленского начнется пресс-конференция, однако офис президента Украины сообщил, что встреча "четверки" продолжится в рамках рабочего ужина.
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