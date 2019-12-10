Чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь.

Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.