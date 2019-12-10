https://news.day.az/world/1183888.html Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту разбился
Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту разбился
Чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту, пропавший ранее с экранов радаров, признан разбившимся, сообщается на странице ВВС страны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Такое решение принято по прошествии семи часов после того, как с экипажем была потеряна связь.
Силы ВВС Чили, а также национальные и иностранные самолеты и суда ведут в зоне происшествия поиски с целью спасения возможных выживших.
C-130 вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (23.55 по бакинскому времени). На его борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир.
Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.
C-130 - американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.
На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре