Видеокамера, установленная возле складских помещений, принадлежащих фирме, занимающейся торговлей самокатами и сопутствующими товарами к ним, расположенной в Берли Хедс (пригород Голд-Коста, штат Квинсленд, Австралия), в начале декабря зафиксировала весьма рискованный трюк в исполнении подростка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Малолетний любитель острых ощущений по всей видимости решил потрепать нервы водителю грузовика, двигающегося задним ходом. Австралийский школьник, сделав переворот, улёгся прямо под колёса транспортного средства и судя по кадрам видеозаписи особо не пострадал, когда грузовик проехал над ним.

Разъярённый водитель, увидев подростка, выбежал из салона и набросился с кулаками на юного экстремала.

Впрочем искушённые интернет-пользователи признали видеоролик, опубликованный на странице австралийской группы в Fасеbооk искусной подделкой, рекламирующей коммерческое заведение.

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