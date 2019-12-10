Весьма необычный способ заправить бачок омывателя нашли сотрудники ДПС из Новосибирска. По крайней мере, эти люди носят форму, а их машина со всеми опознавательными знаками. Из багажника они достают запечатанную бутылку с темной жидкостью. Она сильно напоминает дорогой виски. Ну а дальше комментарии излишни, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

"Незамерзайки нет. А что поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС", - говорит голос за кадром.

Конечно, скорее всего, эта запись постановочная, уверены в РЕН ТВ. И бутылка, даже если и запечатана, очевидно контрафакт, пить который попросту опасно для здоровья. А вот залить её в бачок в качестве незамерзайки - вполне подойдет.

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