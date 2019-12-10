Микроавтобус "Газель" с пассажирами загорелся во вторник утром в Тольятти, сообщили "Звезде" в пресс-службе МЧС по Самарской области.

Инцидент произошел по адресу: бульвар Здоровья, 25а. Сигнал о происшествии поступил в 6.30 по местному времени. В автобусе на момент возгорания находилось шесть человек, передает Day.Az.

"Поступило сообщение о пожаре в микроавтобусе "Газель" (маршрут №303). Погибших и пострадавших нет. На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек (детей нет). Люди эвакуировались сами", - сообщили в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. На месте работали восемь человек от МЧС, были использованы две единицы техники.

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