https://news.day.az/world/1183958.html Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в США - ВИДЕО
Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в США - ВИДЕО
Авария с участием сразу 50 транспортных средств произошла на одной из дорог штата Айова, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На кадрах видно, что водители не справляются с управлением из-за сильнейшего снегопада. Легковые автомобили, фуры заносит и они скользят, как по льду, останавливаясь за счет столкновения друг с другом.
Сообщается, что один человек пострадал в результате аварии.
В результате массового ДТП образовалась огромная пробка. На данный момент движение восстановлено.
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