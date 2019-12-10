Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Самолет с членами российской делегации приземлился в 0:50 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, сегодня Лаврова примет президент США Дональд Трамп, также российский дипломат проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и встретится с американскими политологами.