https://news.day.az/world/1183967.html Сергей Лавров прибыл в США
Сергей Лавров прибыл в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Самолет с членами российской делегации приземлился в 0:50 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как ожидается, сегодня Лаврова примет президент США Дональд Трамп, также российский дипломат проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и встретится с американскими политологами.
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