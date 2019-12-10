https://news.day.az/world/1183995.html Перформанс от Бэнкси: художник превратил бездомного в Санта-Клауса - ВИДЕО
Перформанс от Бэнкси: художник превратил бездомного в Санта-Клауса - ВИДЕО
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал новый мурал, которым хочет привлечь внимание к бездомным в стране, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru.
Видео работы он обнародовал в Instagram.
Как показали на видео, на стене позади скамейки, где лежит бездомный мужчина, дорисованы несколько оленей, которые якобы отвозят его к звездному небу.
Сам мурал нарисован на одной из улиц британского города Бирмингем.
Как сообщалось, в одном из районов Лондона обнаружили мурал британского уличного художника Бэнкси, который был нарисован 11 лет назад.
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