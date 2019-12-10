Британский уличный художник Бэнкси нарисовал новый мурал, которым хочет привлечь внимание к бездомным в стране, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru.

Видео работы он обнародовал в Instagram.

Как показали на видео, на стене позади скамейки, где лежит бездомный мужчина, дорисованы несколько оленей, которые якобы отвозят его к звездному небу.

Сам мурал нарисован на одной из улиц британского города Бирмингем.

Как сообщалось, в одном из районов Лондона обнаружили мурал британского уличного художника Бэнкси, который был нарисован 11 лет назад.

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