Крепкая мужская дружба Джона Траволты и Квентина Тарантино может рассыпаться из-за киноляпа в последнем фильме режиссера "Однажды в Голливуде". Его нашел актер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Так, по сценарию, события происходили в 69-м, и герой летел обратно в США на "Боинге-747".

Но это просто невозможно, заявил Траволта, ведь такого самолета в то время еще не было. В эксплуатацию его ввели в январе 1970-го.

А это значит, что создатели опередили события почти на год.

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