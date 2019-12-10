Правительство Канады обвинило немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении канадского закона об охране окружающей среды по 60 пунктам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"9 декабря 2019 г. Volkswagen Aktiengesellschaft были предъявлены обвинения по 60 пунктам в нарушении канадского закона об охране окружающей среды от 1999 г.", - отмечено в заявлении на сайте канадского правительства.



Власти Канады полагают, что автоконцерн в 2008-2015 гг. незаконно поставил в Канаду 128 тыс. автомобилей, которые не соответствуют установленным стандартам по выбросам вредных веществ.



Судебное заседание назначено на 13 декабря в суде провинции Онтарио.



Суды в рамках "дизельгейта" идут во многих странах, в том числе в США, Британии, Австралии. В 2015 г. компания Volkswagen признала, что 11 млн автомобилей по всему миру имели программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

