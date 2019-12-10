Жительница Чунцина (Китай), переходившая дорогу вместе с маленьким сыном, попала под машину, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Женщина вообще не предвидела такое несчастье, ведь она шла по пешеходному переходу. Когда мальчик увидел, что мама упала, он, разрыдавшись, бросился помогать ей подняться, а после показал себя подлинным защитником родительницы - подбежав к машине обидчика, яростно пнул транспортное средство.

К счастью, скорость автомобиля была не настолько большой, чтобы жертва ДТП получила тяжёлые травмы. Кроме того, водитель, конечно же, взял на себя всю ответственность за случившееся и возмещение расходов на медицинскую помощь.

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