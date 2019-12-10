https://news.day.az/world/1184075.html В Коста-Рике cамолет проехал на брюхе со сломанными шасси - ВИДЕО
В Коста-Рике cамолет проехал на брюхе со сломанными шасси - ВИДЕО
Небольшой пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Коста-Рике.
В Сети появилось видео, на котором воздушное судно прокатилось на брюхе со сломанными шасси, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По предварительным данным, в результате инцидента члены экипажа и пассажиры не пострадали.
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