Индийские туристы, путешествующие по заповеднику Масаи-Мара, стали очевидцами охоты одинокой хищницы, выбравшей в качестве добычи антилопу гну.

Пасущиеся на поляне антилопы и зебры привлекли внимание молодой львицы, которая долго кралась по зарослям, выбирая себе добычу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В конечном итоге отдельно стоящий парнокопытный обитатель заповедника стал объектом для нападения хищницы.

Антилопа, в самый последний момент увидев бегущую к ней львицу, не успела спастись и после непродолжительного противостояния стала лёгкой добычей для хищной кошки.

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