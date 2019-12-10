Незнакомая женщина в подвенечном платье шокировала гостей свадьбы в британском городе Абердэр. Об этом сообщает сайт Wales Online,передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Остановите свадьбу! - закричала незнакомка. - Это должна была быть я!" С этими словами она подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом цветов. Вторжение поразило невесту, которая приняла ее за бывшую девушку жениха.

Как выяснилось позже, незнакомка оказалась известным комиком из Уэльса Джануари Риз (January Rees). Она оказалась знакома с подружкой невесты и согласилась поучаствовать в розыгрыше, который та задумала. Из всех присутствующих о затее предупредили только диджея.

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