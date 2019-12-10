Между президентами Турции и России нет никаких тайн, все обсуждается открыто, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С господином (Владимиром) Путиным мы говорим и действуем открыто. У него нет тайных замыслов. Я верю, что мы вместе обеспечим мир в регионе", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что в такой же атмосфере проходят его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.