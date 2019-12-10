https://news.day.az/world/1184123.html Водитель наказал мотоциклистов, устроивших экстремальный заезд перед его грузовиком - ВИДЕО
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Водитель наказал мотоциклистов, устроивших экстремальный заезд перед его грузовиком - ВИДЕО
Двое вьетнамских любителей острых ощущений решили проверить на прочность нервы водителя грузовика и в течение нескольких минут совершали рискованные манёвры перед большегрузом,передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Видеорегистратор, установленный в грузовике, запечатлел драматичный заезд, в ходе которого работник транспортной компании всё же ненароком проучил нарушителей ПДД и отъезжая от обочины, задел двухколёсное средство передвижения, скинув на землю обоих наглецов.
По сообщения очевидцев, в результате странного происшествия никто не пострадал.
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