Двое вьетнамских любителей острых ощущений решили проверить на прочность нервы водителя грузовика и в течение нескольких минут совершали рискованные манёвры перед большегрузом,передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеорегистратор, установленный в грузовике, запечатлел драматичный заезд, в ходе которого работник транспортной компании всё же ненароком проучил нарушителей ПДД и отъезжая от обочины, задел двухколёсное средство передвижения, скинув на землю обоих наглецов.

По сообщения очевидцев, в результате странного происшествия никто не пострадал.

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