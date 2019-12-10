Автомобиль «взмыл» в воздух и пролетел над легковушками в американском автосалоне - ВИДЕО
Полёт и приземление автомобиля, напоминающие сцену из боевика, попали на видеокамеру, установленную на территории автосалона в округе Ситрас (штат Флорида, США).
3 декабря владелец автомобиля Toyota Camry, почувствовав головокружение, потерял контроль над своим транспортным средством, которое наехав на отбойник совершило полёт, закончившийся повреждением двух автомобилей и аварийной посадкой на парковке торгового заведения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Со слов работников автосалона, виновник крушения не получил серьёзных повреждений и был отправлен в больницу.
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