Американский инвестбанк был оштрафован по обвинению в манипуляциях с гособлигациями Бельгии и Франции.

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) сообщило о предъявлении штрафа в размере 20 млн евро Morgan Stanley & Co International plc, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По утверждению французского регулятора, в июне 2015 г. трейдеры Morgan Stanley в лондонском офисе банка "манипулировали ценами" на гособлигации Франции и Бельгии. Как отмечается, покупка и последующая продажа французских гособлигаций совершались по "искусственным ценам".

В сентябре 2015 г. со стороны Morgan Stanley проводилась манипуляция фьючерсами на гособлигации Бельгии и Франции. В Управлении по финансовым рынкам Франции заявили о том, что действия американского инвестбанка привели к "искажению картины реального состояния суверенного долгового рынка Франции".

