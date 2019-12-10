Вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс, который собирался получить степень бакалавра в возрасте девяти лет, не сможет сделать это из-за разногласий с руководством вуза. Из-за этого подросток также не сможет побить мировой рекорд и стать самым молодым обладателем диплома о высшем образовании, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Поступивший в марте 2019 года на факультет электротехники университета Эйндховена вундеркинд написал дипломную работу за полгода и был готов ее защитить до 26 декабря, когда мальчику бы исполнилось 10 лет. Однако руководство вуза заявило, что Симонс не сможет закончить университет раньше 10 лет, так как это большая нагрузка.

Родители Симонса не согласились и забрали документы из вуза.