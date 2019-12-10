Миллионер Стивен Шалсон, который заработал свое состояние на туристическом бизнесе, приобрел квартиру за 2,95 миллиона фунтов стерлингов в элитном жилом комплексе Лондона, но оказалось, что в помещении нет интернета. Шалсону приходилось ездить к брату или ходить в местную библиотеку, чтобы выйти в сеть. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

70-летний магнат купил квартиру в небоскребе The Heron (район Барбикан) в феврале 2014 года. Компания-владелец высотки - Heron Residences LLP - утверждает, что наличие интернета не было прописано в договоре купли-продажи. Сам Шалсон и его адвокат настаивают, что при такой цене квартиры (и наличии в комплексе ресторана, террасы на крыше, закрытого членского клуба и парковки с доставкой машины в назначенное клиентом место) интернет - нечто само собой разумеющееся, то, что не требуется специально прописывать в договоре.

Шалсон подал в суд на Heron Residences LLP, требуя компенсации ущерба. Вплоть до 2016 года он либо посещал интернет-кафе, либо ходил в местную библиотеку, либо навещал брата, чтобы воспользоваться интернетом. Сумма иска - около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Судебное разбирательство по делу назначено на 2020 год. Издание сообщает, что на данный момент миллионер все-таки получил доступ к интернету.