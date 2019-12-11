Специалисты российского концерна "Калашников" провели сравнительные тесты нового АК-12 и американской винтовки М4. Видео опубликовано на сайте Калашников Media.

В рамках теста была произведена стрельба из оружия на дистанции 50 метров. Специалисты проверили, насколько удобен и эффективен каждый из образцов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В условиях тира была дана оценка отдачи, скорости стрельбы после снятия с предохранителя и удобство смены магазина АК-12 и винтовки М4. Оба образца показали примерно одинаковые результаты по вышеуказанным критериям.

Оружие также испытали в приближенных к реальности условиях. Автоматы намочили и на полчаса уронили в густой снег при температуре около минус 7 градусов.

Отечественный АК-12 успешно произвел несколько выстрелов, а у М4 замерз затвор. Эксперту пришлось стучать винтовкой по столу, чтобы зарядить ее. Кроме того, ему не удалось с первой попытки отстегнуть магазин.

Ранее специалисты провели разрушительный тест для АК-12. Ствол автомата разорвался, только когда он выстрелил 680 раз.

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