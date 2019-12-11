https://news.day.az/world/1184330.html Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов оказалась на 10% выше объявленной
Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов оказалась на 10% выше объявленной
Биржевые торги акциями крупнейшей в мире по запасам и экспорту нефти Saudi Aramco начались на саудовской бирже Tadawul в 11:30 по бакинскому времени, следует из данных торгов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, цена открытия составила 35,2 риала за бумагу (около $9,4 - прим. ТАСС), что на 10% выше объявленной.
Компания провела крупнейшее в мире IPO, в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.
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