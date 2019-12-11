Биржевые торги акциями крупнейшей в мире по запасам и экспорту нефти Saudi Aramco начались на саудовской бирже Tadawul в 11:30 по бакинскому времени, следует из данных торгов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, цена открытия составила 35,2 риала за бумагу (около $9,4 - прим. ТАСС), что на 10% выше объявленной.

Компания провела крупнейшее в мире IPO, в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.