В Национальном парке Серенгети, Танзания, участники экспедиции Apex стали свидетелями столкновения двух львов с чужим прайдом за добычу. Видео с животными опубликовано на YouTube-канале Maasai Sightings, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как прайд львов обгладывает кости убитого зверя. Их семейство постепенно окружают гиены, почуяв запах еды. Однако те держатся поодаль, не решаясь подходить к опасным хищникам.

На следующих секундах видео в поле появляются два взрослых льва, и гиены разбегаются в разные стороны. Одна из львиц отрывается от добычи и разъяренно рычит, пытаясь прогнать непрошеных гостей. Самцы все же одержали победу и принялись доедать останки животного.

Вскоре пара львов увидела приближающийся к ним прайд и бросила добычу. На этот раз семейство обратило чужаков в бегство. Пока хищники сражались за территорию и еду, гиены набежали и жадно вцепились в окровавленную тушу. Они разорвали мертвое животное на части и убежали на безопасное от львов расстояние.

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