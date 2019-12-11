Троица злоумышленников, проникшая ночью, 8 декабря в офис агентства недвижимости в городе Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу, Бразилия), потерпела полное фиаско, при попытке стащить телевизор, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамера, установленная в заведении запечатлела серию неудач, постигших налётчиков, которые на автомобиле разбили стеклянную витрину офиса.

Один из грабителей, оказавшись в помещении, тщетно пытался оторвать плазменный телевизор от стены. В этот момент двое его подельников столкнулись с трудностями, преодолевая разбитый витринный проём.

В конечном итоге воришкам удалось демонтировать плазму со стены, но что-то их испугало и они бросив телевизор, срочно покинули место преступления.

Неудачливые воришки, совершив налёт на офис, рассмешили полицейских в Бразилии. Полицейские не смогли сдержать эмоций, просматривая видеозапись с налётом неудачливых воришек, которых объявили в розыск.

По словам владельца агентства недвижимости, за год его коммерческое предприятие трижды привлекало местных грабителей. Совокупный ущерб, нанесённый злоумышленниками его офису составил 35000 реалов.

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