Это ограбление, произошедшее в супермаркете в провинции Рои Эт (Таиланд), получилось каким-то очень странным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Преступник зашёл за прилавок и сильно ударил продавца в лицо. Поняв, что у несчастного идёт кровь, 22-летний Ануча Пасаен немного усовестился и принялся утешать сотрудника, заботливо приобнимая его и помогая остановить кровь. После он даже позвал коллег своей жертвы, чтобы они оказали мужчине помощь. Получив деньги из кассы, Ануча ещё раз принёс свои извинения и скрылся.

Увы, но "доброта" грабителя вовсе не помогла ему избежать наказания. Он был вскоре арестован в соседней провинции и теперь ожидает суда.

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