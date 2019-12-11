В распоряжении РЕН ТВ появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала драку с поножовщиной в центре Москвы, передает Day.Az.

Как сообщалось ранее, 9 декабря на Никольской улице между молодыми людьми произошел конфликт. По предварительной версии, мужчина повздорил с двумя прохожими, те в ответ набросились на него с кулаками.

Во время потасовки один из участников конфликта распылил газовый баллончик, другой достал нож и ударил 19-летнего оппонента в область груди.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ им. Склифовоского, ему потребовалась операция.

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