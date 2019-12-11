Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает Day.Az.

"В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября. Экипаж на борту не обнаружен", - сказал собеседник агентства. Всего на борту было шесть человек.