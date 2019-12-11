Обычно люди одевают животных в наряды, которые легко снимаются, но в случае с голубями из Лас-Вегаса все иначе. Похоже, шляпы приклеены к их головам - иначе они бы легко слетали, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Основатель организации по защите животных Lofty Hopes Марайя Хиллман умилилась, когда посмотрела видео с голубями в шляпках, но потом серьезно озадачилась.

"Сперва мне показалось, что это очень мило. Но потом я подумала: как эти шляпы на них оказались? Их что, приклеили? Как это вообще скажется на птицах, их полете и защите от хищников?", - отметила она.

Фонд Марайи выхаживает голубей, которых волонтеры находят в районе Лас-Вегаса. Слоган Lofty Hopes звучит так: "Голубино-позитивное общество" (A Pigeon Positive movement). Занявшись решением проблемы, Хиллман фактически устроила спасательную операцию по отлову птиц в ковбойских шляпах и призвала всех жителей города присоединиться и помочь.

"Мы потратили два часа, только чтобы раздать визитки там, где видели голубей. Если вы увидите голубя [в шляпе], просто покормите его и дождитесь нас. Мы находимся всего в нескольких километрах езды, поэтому быстро подъедем и поймаем птицу", - сказала Хиллман.

А пока волонтеры "охотились" на пернатых, пользователи соцсетей успели оценить забавный вид новых американских "ковбоев".

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