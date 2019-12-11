Ролик попал в распоряжение RostovGazeta, редакция выложила его у себя на YouTube. По сведениям издания, дело было на заправке Shell в Ростове-на-Дону.

Перед нами конфликт дорожный или авторазборки вульгарис. Увы, история умалчивает, что за кошка пробежала между водителями. Однозначно можно предположить одно: когда одному из них мама в детстве говорила "Любой спор можно решить словами!", он, видимо, выходил покурить за гаражи, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Едва к нему подскочили, расточая гнев и хулу, водитель и пассажир из автомобиля-оппонента и принялись изливать душевную боль, он расчехлил кулак и одним ударом отправил обоих на асфальт. И всё...

Интересно, что сказала бы мама, если б увидела такое? Да и у мам остальных участников битвы нашлась бы пара ласковых.

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