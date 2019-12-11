https://news.day.az/world/1184500.html Мужчина необычным образом помог своей беременной супруге - ВИДЕО
В Китае мужчина пришел в больницу с беременной супругой и, не обнаружив возле кабинета свободного места, решил действовать. Он уселся на пол и сыграл для своей пассии роль стула, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Мужчина необычным образом помог своей беременной супруге - ВИДЕО
В Китае мужчина пришел в больницу с беременной супругой и, не обнаружив возле кабинета свободного места, решил действовать. Он уселся на пол и сыграл для своей пассии роль стула, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре