В Китае мужчина пришел в больницу с беременной супругой и, не обнаружив возле кабинета свободного места, решил действовать. Он уселся на пол и сыграл для своей пассии роль стула, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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