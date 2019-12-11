Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией - это действия через НАТО, наших союзников", - сказал он. "В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО", - подчеркнул Эспер.

"Наша задача - понять, как нам вернуть их назад, сблизить с НАТО", - добавил министр.