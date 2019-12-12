В Сети опубликовали видео перестрелки в супермаркете Нью-Джерси, где погибли трое мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, как напротив магазина останавливается микроавтобус. Из него выходит человек с пистолетом и открывает огонь. Увидев его, люди в панике разбегаются.

Как сообщает The New York Times, полиции удалось установить личности стрелков. Ими оказались 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летний Фрэнсин Грэм.

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