https://news.day.az/world/1184621.html Появилось видео нападения на супермаркет в Нью-Джерси, где убили троих человек - ВИДЕО
Появилось видео нападения на супермаркет в Нью-Джерси, где убили троих человек - ВИДЕО
В Сети опубликовали видео перестрелки в супермаркете Нью-Джерси, где погибли трое мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
На кадрах видно, как напротив магазина останавливается микроавтобус. Из него выходит человек с пистолетом и открывает огонь. Увидев его, люди в панике разбегаются.
Как сообщает The New York Times, полиции удалось установить личности стрелков. Ими оказались 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летний Фрэнсин Грэм.
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