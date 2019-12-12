В России чудом спасли внедорожник, ушедший под лёд - ВИДЕО
Опасное приключение устроили себе местные рыбаки. Они решили переправиться на "Ниве" по затянутой льдом реке. Однако лёд оказался хрупким и под тяжеловесной машиной проломился, передает Day.Az со ссылкой на bash.news.
Водитель внедорожника не растерялся и не испугался. Он терпеливо вытаскивал свой автомобиль на землю, не покинув при этом салон машины. Удивительное спасение внедорожника было снято на видео.
Пользователи сети восхитились навыками вождения мужчины. А также оценили его невозмутимость и спокойствие. Правда, сами отмечают, что здорово поволновались, глядя на опасное приключение.
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