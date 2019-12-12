В Подмосковье бригаде скорой помощи пришлось принимать роды прямо в машине, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Все случилось на финишной прямой, когда до роддома оставалось всего 300 метров. Но малышка очень торопилась появиться на свет.

Кате всего 5 дней. Она, как все малыши в этом возрасте, не любит одеваться, но перед камерой решила это не показывать.

О том, что Катя появилась на свет чуть раньше, ее мама Ирина сейчас вспоминает с улыбкой. Однако в тот день ей, конечно, было не до смеха.

"Мне попались очень здоровские ребята, очень хорошая бригада", - вспоминает Ирина Грак.

Фельдшеры Ольга Голубятникова и Сергей Федотов в службе скорой помощи работают давно. Взяв пациентку со схватками, они почти сразу поняли, что рожать придется в машине. Тем более, что до наро-фоминского перинатального центра, где должна была рожать Ирина, от Кубинки 32 километра пути.

"Мы считаем продолжительность схваток - насколько участились. Давление меряем, наблюдаем женщину в момент транспортировки. Было понятно, что роды будут стремительными", - говорит Ольга Голубятникова, фельдшер бригады скорой помощи.

Все так и получилось: схватки учащались и становились более продолжительными.

"Рассказывали, как надо дышать, что зажиматься нельзя, когда тужиться, когда не тужиться - чтобы слушала наши команды. В такой момент, конечно, уже все делаешь на автоматизме, здесь уже не до эмоций", - рассказывает Сергей Федотов, фельдшер бригады скорой помощи.

Врачи отдают должное пациентке - Ирина не испугалась и во всем их слушалась. Уже через полчаса на свет появилась Катя. До роддома они не доехали всего 300 метров.

"Ребеночек закричал сразу. Мамочка довольная, как выдохнула, сразу сказала: спасибо вам огромное", - вспоминает Ольга Голубятникова, фельдшер бригады скорой помощи.

И вот они встречаются второй раз - счастливая мама и те, кто подарил ей это счастье.

- Рождение ребенка - это всегда чудо! И мы - наша бригада скорой помощи - очень рады, что приложили к этому чуду свои усилия.

- Хорошо, что все так получилось, что оказались хорошие специалисты рядом. Спасибо им огромное!